شكرا لقرائتكم خبر عن 120 حقيبة إيوائية لمتضرري سيول حضرموت والان نبدء بالتفاصيل
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس الأول 120 حقيبة إيوائية للمتضررين من السيول في مديرية حجر بمحافظة حضرموت بالرغم من صعوبة الوصول للمستفيدين ووعورة الطريق، استفاد منها 720 متضررا.
ويأتي ذلك ضمن التدخلات العاجلة لمركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة المتضررين من السيول في محافظة حضرموت.
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