شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يصوت على تقريري «الصناعات العسكرية» و«الأمن السيبراني» والان نبدء بالتفاصيل

يصوت مجلس الشورى، خلال جلساته العادية الثلاث «عن بعد» الأسبوع القادم، على العديد من القرارات، ويستمع المجلس في جلسته الإثنين، لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للصناعات العسكرية، ويصوت بعد ذلك على ما تضمنه التقرير.

ويناقش تقريري لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقريرين السنويين للهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

تقارير سنوية

ويصوت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل، وعدد من توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن تقرير مكتبة الملك فهد الوطنية.

ملحوظات وتوصيات

ويستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية «وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حاليًا»، ويصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة.

ويطرح توصيات تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية حيال التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية؛ للتصويت.

الخطوط الحديدية

ويستمع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات التقرير السنوي للبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة «مشروعات»، ووجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.

هيئة الأوقاف

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ويستمع المجلس خلال جلسته الثلاثاء، إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير الهيئة العامة للأوقاف، قبل التصويت على توصيات اللجنة.

ويناقش تقريري لجنة الشؤون المالية بشأن التقريرين السنويين للصندوق السعودي للتنمية، بعد الاستماع لتقريري اللجنة.

مذكرات واتفاقيات

ويطرح في ذات الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب، ووجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، ووجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية السعودية، إضافة إلى مذكرات تفاهم واتفاقية مع عدد من الدول الصديقة.

الشؤون الصحية

ويطلع المجلس خلال جلسته الأربعاء، على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي، ويصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة.

كما يصوت على عدد من توصيات لجنة الشؤون الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة، ويطرح عددًا من توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية؛ للتصويت.

الملكية الفكرية

ويستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية، قبل أن يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة.

ويستعرض وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة الإعلام وتوصياتها، قبل أن يتخذ قراره حيال ما تضمنه التقرير.