شكرا لقرائتكم خبر عن 867 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجا في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 867 سلة غذائية للأسر المتعففة والأكثر احتياجًا في عدد من المحافظات اللبنانية، استفاد منها 4,400 فرد، وذلك بالتعاون مع جمعية الغنى الخيرية.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للمحتاجين في شتى بقاع الأرض.