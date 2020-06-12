شكرا لقرائتكم خبر عن الجبيل الصناعية.. أول مدينة «آمنة قلبيا» بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
من ناحيته، أكد رئيس قسم الخدمات الطبية الطارئة الأخصائي الأول خرصان آل مخلص، أن المشروع يستهدف تحقيق عدة فوائد، منها: الحصول على مدينة آمنة، بزيادة فرص النجاة من التوقف القلبي والتنفسي، والتعامل مع الحالات الناتجة عن الجلطات والغرق، وتطبيق الإجراءات المناسبة للتعامل الصحيح مع حالات توقف القلب والتنفس، وإثراء مجتمع الجبيل الصناعية علمياً وتوعوياً بأهمية الإنعاش القلبي الرئوي.
وأشار إلى أن دماغ الإنسان وقلبه لا يستطيعان تحمل انقطاع الدم والأوكسجين عنهما لأكثر من 6 دقائق، ولهذا فإن خلايا الدماغ والقلب للمصاب تبدأ بالموت تدريجيًا بعد مرور تلك الدقائق الستة، متابعًا أن المعدل الطبيعي لوصول سيارة الإسعاف للشخص المصاب يستغرق من 8 إلى 10 دقائق.
وأكد أن أجهزة الصدمات وإزالة الرجفان تصدر التعليمات والإرشادات الصوتية والمرئية للمنقذ عند التشغيل وترتبط إلكترونيًا بغرفة عمليات الخدمة الإسعافية ببرنامج الخدمات الصحية، ويجب على المنقذ الاتصال بغرفة العمليات على رقم 997 قبل مباشرة الحالة.
يُذكر أنه سيتم تنفيذ 10 حملات لتوعية وتدريب الفئات المستهدفة باستخدام الأجهزة على مدار الخمس السنوات المقبلة بمعدل حملتين سنويًا.
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