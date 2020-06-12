شكرا لقرائتكم خبر عن تدابير وقائية لتسليم شهادات المرحلة الثانوية والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن آلية توزيع الشهادات لطلاب الثانوي، شملت استلام الشهادات لكافة المدارس الثانوية لكل مكتب تعليم من إدارة الاختبارات والقبول «بنين - بنات»، وإرسال رسائل لقادة المدارس لمراجعة مكتب التعليم لاستلام الشهادات.

وأضاف إنه تم توجيه قادة المدارس بالتواصل مع أولياء الأمور، وفق آلية مقننة لمراجعة المدرسة، مشيرًا إلى أنه يتم استقبال كل مجموعة بساعة محددة، وذلك احترازيًا؛ في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد؛ لعدم تواجد أعداد كبيرة من الطلاب أو الطالبات، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، من ارتداء الكمامات، والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، حسب توجيهات وزارة الصحة.

وبين أنه من لا يستطيع استلام شهادته لأي ظرف، بإمكانه مراجعة المكتب خلال الأسبوع المقبل، وأن الطلاب الذين لديهم اختبار بديل، ولم يتمكنوا من الحصول على الشهادة هذا الأسبوع، عليهم مراجعة المكتب الأسبوع المقبل لاستلامها.​