شكرا لقرائتكم خبر عن تدابير وقائية لتسليم شهادات المرحلة الثانوية والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف إنه تم توجيه قادة المدارس بالتواصل مع أولياء الأمور، وفق آلية مقننة لمراجعة المدرسة، مشيرًا إلى أنه يتم استقبال كل مجموعة بساعة محددة، وذلك احترازيًا؛ في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد؛ لعدم تواجد أعداد كبيرة من الطلاب أو الطالبات، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، من ارتداء الكمامات، والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، حسب توجيهات وزارة الصحة.
وبين أنه من لا يستطيع استلام شهادته لأي ظرف، بإمكانه مراجعة المكتب خلال الأسبوع المقبل، وأن الطلاب الذين لديهم اختبار بديل، ولم يتمكنوا من الحصول على الشهادة هذا الأسبوع، عليهم مراجعة المكتب الأسبوع المقبل لاستلامها.
كانت هذه تفاصيل خبر تدابير وقائية لتسليم شهادات المرحلة الثانوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.