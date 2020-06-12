شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عاملين بـ«كورونا» تغلق مطعما في الدمام والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح الدوسري أنه تم التأكد من إصابة 3 حالات تقريبًا من العاملين بالمطعم بفيروس «كورونا» المستجد، وتم اكتشاف ذلك بفحص العمالة في سكنهم عن طريق وزارة الصحة، مبينًا أنه تم عزل 36 شخصًا مخالطًا للمصابين، وإغلاق فرعي المنشأة بالدمام احترازيًا.
وأضاف إنه تم إتلاف جميع المواد والمنتجات المستخدمة، وإنه سيتم الإغلاق 5 أيام تقريبًا؛ لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والتعقيم اليومي.
وأشار إلى أن إدارة المطعم، نشرت بيانًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يبين الإغلاق، لإيضاح ذلك للجميع، مؤكدًا ضرورة العزل المنزلي لجميع من أخذ وجبات من المطعم؛ لحين التأكد من عدم ظهور أعراض، وأن الجميع أصبح يملك الوعي الكافي تجاه التعامل مع الوقاية من الفيروس.
وأكد أن أي منشأة يتم اكتشاف مصابين من العاملين بها، تتخذ أمانة الشرقية ممثلة ببلدياتها، الإجراءات اللازمة من الإغلاق، وإتلاف المنتجات والتعقيم، مؤكدًا أن أمانة الشرقية بكافة بلدياتها يقومون بجهود واضحة لمحاربة الفيروس.
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