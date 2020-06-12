شكرا لقرائتكم خبر عن «تطمن» في 16 مستشفى ومركزا صحيا والان نبدء بالتفاصيل

دشن التجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية عيادات «تطمن»، في مستشفيات ومراكز صحية بالمنطقة، والتي خصصت لكل من يشعر بأعراض فيروس « كورونا » المستجد، مثل ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال.

وأشار رئيس قطاع الرعاية الأولية بالتجمع الصحي الأول بالشرقية د. فيصل باطويل، إلى أن عدد عيادات «تطمن» في المنطقة الشرقية يصل إلى 16 عيادة، تعمل على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع، في كل من مركز صحي الشفاء بالدمام، ومركز صحي العوامية، ومركز صحي وسط الجبيل، ومركز صحي الجسر، ومستشفى بقيق العام، ومستشفى عنك العام، ومستشفى رأس تنورة العام، ومستشفى صفوى العام، ومستشفى الخفجي العام، ومستشفى النعيرية العام، ومستشفى الأمير سلطان في مليجة، ومستشفى الأمير سلطان في عريعرة، ومستشفى القرية العليا العام، ومستشفى الرفيعة العام، ومستشفى سلوى العام، ومستشفى البطحاء العام.

وبين أن العيادات تستقبل كل شخص لديه أعراض كورونا من سعوديين أو مقيمين أو مخالفي نظام الإقامة، مشيرا إلى أن استقبال المرضى يكون مباشرة بدون أي مواعيد.

وأضاف إن ذلك يأتي إنفاذا لتوجيهات وزارة الصحة؛ من أجل الحرص على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين في المملكة؛ للاطمئنان عليهم وتقديم كافة الخدمات الطبية والصحية لهم.