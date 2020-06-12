شكرا لقرائتكم خبر عن مسارات محدثة لاعتماد تقسيم الأراضي السكنية والان نبدء بالتفاصيل

قال وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع م. مازن بخرجي، إن ما أصدرته الوزارة مؤخرًا من تفويض أمناء المناطق والمدن بمزيد من الصلاحيات، يُسهم بشكل كبيـر في تطوير الخدمات المقدمة من الأمانات للمستفيدين ويُعجل بإنهاء الإجراءات المتعلقة بالجوانب التخطيطية بالمنطقة.

وأوضح خلال اللقاء، الذي عقدته غرفة الشرقية، مُمثلة في لجنة العقار والتطوير العمراني، عن بُعد، أمس الأول، بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية، أن الوزارة عملت على اعتماد عدد من المسارات المحدثة لاعتماد مخططات تقسيم الأراضي السكنية الخاصة خلال 60 يومًا، تتضمن عددًا من البدائل المقترحة التي تمكن مُلاك الأراضي والمطورين من اختيار البدائل التي تتوافق معهم بما يساهم في سرعة إنهاء إجراءات الاعتماد والتطوير، وذلك وفق ضوابط واشتراطات محددة لكل مسار.