اخبار السعوديه

تفعيل العيادات الافتراضية

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أكدت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، أنه تم تفعيل العيادات الافتراضية في عدد من المراكز والمستشفيات التابعة لها.

وبينت الإدارة أنه تم تفعيل العيادات الافتراضية من منتصف شهر مارس الماضي، بواقع عيادتين يوميا في مستشفى الأمل للصحة النفسية، بالإضافة إلى الطب الاتصالي، ويقوم فريق استقبال العيادات بتهيئة المريض عن طريق التسجيل في تطبيق «صحتي»، وإعطائه الإرشادات، والتواصل معه من قبل العيادة.

وأضافت إن العيادات الافتراضية تعمل أيضا في مستشفى عنك العام، ويرسل المستشفى رسالة نصية إلى جوال المريض قبل موعده الأساسي توضح التعليمات التقنية اللازمة للتجهيز لاستقبال الاتصال، ويتم التواصل مع المريض هاتفيا في نفس يوم موعده أولا عن طريق الممرضة المسؤولة بالعيادة للتأكد من جاهزية المريض، ومن ثم يتم الاتصال به مرئيا من خلال تطبيق «Google Due» مباشرة بالطبيب.

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