شكرا لقرائتكم خبر عن إضافة 600 مسجد لإقامة صلاة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية سليمان الخميس أن فرع الوزارة أتمّ تهيئة ما يقارب 600 مسجد لإقامة صلاة الجمعة فيها مؤقتًا، بزيادة 116 مسجدًا عن الجمعة السابقة، لتخفيف الأعداد على الجوامع الدائمة حتى زوال جائحة «كورونا».
وأشار الخميس إلى أن هذه الزيادة في المساجد تأتي استعدادًا للجمعة الثانية بعد عودة افتتاح المساجد بالمنطقة الشرقية؛ ليكون عدد المساجد والجوامع التي ستُصلى فيها هذه الجمعة، 1540 مسجدًا وجامعًا.
وأكد أن فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية أكمل الاستعدادات بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة واللجان والجمعيات التطوعية لتنفيذ كافة البروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة، منوهًا إلى أن العمل على التعقيم وتنظيف الجوامع والمساجد قائم وبشكل مستمر.
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