شكرا لقرائتكم خبر عن إضافة 600 مسجد لإقامة صلاة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

اعتمد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، إضافة 600 مسجد لصلاة الجمعة، تخفيفًا للتزاحم، بزيادة 64% عن الجوامع الأصلية في الجمعة الثانية، بعد رفع تعليق إقامة صلاة الجمعة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية سليمان الخميس أن فرع الوزارة أتمّ تهيئة ما يقارب 600 مسجد لإقامة صلاة الجمعة فيها مؤقتًا، بزيادة 116 مسجدًا عن الجمعة السابقة، لتخفيف الأعداد على الجوامع الدائمة حتى زوال جائحة «كورونا».

وأشار الخميس إلى أن هذه الزيادة في المساجد تأتي استعدادًا للجمعة الثانية بعد عودة افتتاح المساجد بالمنطقة الشرقية؛ ليكون عدد المساجد والجوامع التي ستُصلى فيها هذه الجمعة، 1540 مسجدًا وجامعًا.

وأكد أن فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية أكمل الاستعدادات بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة واللجان والجمعيات التطوعية لتنفيذ كافة البروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة، منوهًا إلى أن العمل على التعقيم وتنظيف الجوامع والمساجد قائم وبشكل مستمر.