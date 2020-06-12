شكرا لقرائتكم خبر عن 936 جولة رقابية تحاصر «كورونا» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

كثّفت الفرق الميدانية، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، جهودها الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، من خلال تطهير وتعقيم 1585 موقعًا، وتنفيذ 936 جولة رقابية، وذلك للتأكد من تطبيق البروتوكولات الصحية الوقائية.

ونفذت 5 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن قيد 59 مخالفة للأنشطة المستثناة خلال ساعات منع التجول، وتحرير 50 مخالفة تكدس بالأسواق المركزية، و3 مخالفات تكدس في مساكن العمالة.

وشملت الجولات وأعمال التعقيم والتطهير بلديات المُدن والمحافظات التابعة لها، والتي تستهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية؛ لتعزيز السلامة والبيئة الصحية للمواطنين والمقيمين.

وتحرص الأمانة على تفعيل الجولات الرقابية بشكل يومي وفق خطة دورية للتصدي للمخالفات الصحية بأشكالها، ومخالفة الإجراءات والبروتوكولات المقررة من الجهات المختصة، كما تقوم الأمانة بوضع مجموعة من الخطط والحملات التوعوية، تأتي ضمن إطار الخطط التي تقوم بها لتعزيز الجانب التوعوي والصحي لدى أصحاب المنشآت والعاملين بها، لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا.

ودعت جميع المواطنين والمقيمين للتعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها بالإبلاغ عن أي ملاحظات عبر مركز 940.