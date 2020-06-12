شكرا لقرائتكم خبر عن 936 جولة رقابية تحاصر «كورونا» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
ونفذت 5 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن قيد 59 مخالفة للأنشطة المستثناة خلال ساعات منع التجول، وتحرير 50 مخالفة تكدس بالأسواق المركزية، و3 مخالفات تكدس في مساكن العمالة.
وشملت الجولات وأعمال التعقيم والتطهير بلديات المُدن والمحافظات التابعة لها، والتي تستهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية؛ لتعزيز السلامة والبيئة الصحية للمواطنين والمقيمين.
وتحرص الأمانة على تفعيل الجولات الرقابية بشكل يومي وفق خطة دورية للتصدي للمخالفات الصحية بأشكالها، ومخالفة الإجراءات والبروتوكولات المقررة من الجهات المختصة، كما تقوم الأمانة بوضع مجموعة من الخطط والحملات التوعوية، تأتي ضمن إطار الخطط التي تقوم بها لتعزيز الجانب التوعوي والصحي لدى أصحاب المنشآت والعاملين بها، لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا.
ودعت جميع المواطنين والمقيمين للتعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها بالإبلاغ عن أي ملاحظات عبر مركز 940.
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