شكرا لقرائتكم خبر عن «ملاحظة الدمام» تنظر القضايا عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

بدأت إدارة دار ملاحظة الدمام بقيادة سعيد الشهراني، في تجهيز مقر المحكمة عن بعد، من خلال توفير جميع الأجهزة والخدمات المطلوبة، وانطلقت أولى الجلسات أمس الأول، وذلك تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة؛ للحد من انتشار فيروس « كورونا »، وحرصًا على سلامة المتقاضين. وتأتي هذه الخطوة ضمن الخدمات الإلكترونية المتنوعة بين الدار والجهات القضائية؛ للحفاظ على صحة المستفيدين وتوفير الوقت والجهد عليهم، في ظل انتشار فيروس «كورونا»، وستستمر إجراءات المحاكمة والترافع عن بُعد، وفرض تبادل المذكرات بين أطراف الدعوى إلكترونيًّا واستلامها، وطلب ما تحتاجه من مستجدات أو وثائق، وإيداع مسودات الأحكام، وتسليم الأحكام إلكترونيًّا، واستقبال الاعتراضات بما لا يتطلب الحضور إلى المحكمة.

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