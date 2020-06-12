2020-06-12

الأرصاد تتوقع سحبًا رعدية وغبارًا على 6 مناطق

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الجمعة، أن تتكون بمشيئة الله تعالى، سحبٌ رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان.

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كما توقعت الأرصاد نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الداخلية من الساحل الغربي، وعلى أجزاء من شمال المملكة، وأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

وشملت توقعات الهيئة أن تسجل مدينة طريف أدنى درجة حرارة متوقعة (16 درجة مئوية)، وأن تسجل مدن الرياض وينبع والأحساء أعلى درجة حرارة متوقعة (44 درجة مئوية).



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