في أقل من ساعة.. وزير الحرس الوطني ينقذ حياة سيلين

2020-06-12

متابعات الخليج 365 ـ نداء عادل

وجه وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، بنقل الطفلة سيلين محمد الخضير، إلى العناية المركزة للأطفال بمستشفى الحرس الوطني، بعد أقل من ساعة على إطلاق مناشدة لإنقاذ حياتها.

بداية المأساة:

وكان والد الطفلة سيلين، قد نشر عبر حسابه على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، صباح الخميس، 11 حزيران/يونيو الجاري، تفاصيل عن حالة ابنته، مؤكّدًا أنَّ “الحالة حرجة، وبإذن الله يقينًا بالله ستمر”، مشيرًا إلى أنّ “لديها مشكلة بالرأس نتيجة انقطاع الأكسجين فترة معينة، فعلنا الأسباب، والشفاء بيد ربي سبحانه”.

وأوضح متابعات الخليج 365 محمد الخضير أنَّ “ذلك نتيجة غرق بمسبح بلاستيكي صغير، لكن قدر الله وما شاء فعل، مقدر ومكتوب، لا تنسونا من دعواتكم الأمل بالله وحده”.

أقل من ساعة وتأتي الإجابة:

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وفي مساء اليوم ذاته، أطلق متابعات الخليج 365 الخضير مناشدة، موضحًا فيها أنّه “أخبرني الطبيب بضرورة نقل ابنتي وبشكل عاجل لمستشفى الحرس الوطني، أو مدينة الملك فهد الطبية نظرًا لتوفر العناية الطبية بالأطفال هناك بشكل أفضل، فأرجو ممن يستطيع نقلها أن يساهم”.

ولم تمضِ 26 دقيقة على تلك التغريدة، حتى جاء إعلان الرجل، مشفوعًا بالامتنان لسمو الأمير عبدالله بن بندر، مؤكّدًا نقل ابنته إلى العناية المركزة في مستشفى الحرس الوطني، ومتابعة حالتها من طرفه شخصيًا.

عاصفة امتنان وثناء وطنية:

واتّفق المواطنون، تعقيبًا على سرعة الاستجابة، ومتابعة حالة الطفلة سيلين محمد الخضير، على أنَّ “هذه صفات أحفاد المؤسس رحمه الله”، مؤكّدين “”دائمًا مسؤولونا لا يدّخرون جهدًا ولا يقصرون أبدًا مع أبنائهم وإخوانهم”، غير مستغربين هذا الموقف الإنساني النبيل.

وأضافوا: “الله يعز آل سعود كلهم، والله ثم والله إنهم فخر، الله يعز دولتنا ولا يعز عليها، هذا ليس بجديد، فهم معنا في الخير والعسر، الحمد لله على نعمة الإسلام والسعودية”.

وأشاروا إلى أنّ “هذا الموقف ليس بغريب عليه، وقفة هذا القرم الرجل الشجاع”، سائلين المولى أن “يجازي سمو الأمير عبدالله بن بندر كل خير”، مؤكّدين أنًّ “الأفعال الطيبة الكريمة ليست بغريبة عن ولاة الأمر”.



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