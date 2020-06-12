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شكرا لقرائتكم وزارة الدفاع تعلن موعد فتح باب القبول للالتحاق بالخدمة العسكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وزارة الدفاع تعلن موعد فتح باب القبول للالتحاق بالخدمة العسكرية
للحاصلين على البكالوريوس
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت اللجنة المركزية للقبول بوزارة الدفاع عن فتح باب القبول والتسجيل للعام الدراسي ١٤٤٢هـ للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس للالتحاق بالخدمة العسكرية.
وأضافت وزارة الدفاع أن التقديم يبدأ اعتبارًا من الأحد القادم الموافق 22/ 10/ 1441هـ الساعة العاشرة صباحًا، على أن ينتهي التسجيل يوم الأحد الموافق 29/ 10/ 1441هـ.
وأوضحت اللجنة أنه على الطلبة الراغبين في الالتحاق بوزارة الدفاع زيارة الموقع الإلكتروني للجنة (بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة) (https://afca.mod.gov.sa/) للاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل في البوابة.
وأشارت وزارة الدفاع إلى أن فتح باب القبول والتسجيل للعام ١٤٤٢هـ لخريجي الثانوية العامة لطلبة الكليات العسكرية سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.
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