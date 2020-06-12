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سجلت فرنسا 27 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29346 حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.
وأفاد تقرير صدر اليوم عن المديرية العامة للصحة بأن مجموع الوفيات في دور رعاية المسنين والمراكز الصحية الاجتماعية بلغ 10384 حالة وفاة بحسب آخر تحديث.
وأوضحت المديرية في تقريرها استمرار الانخفاض في عدد الحالات الحرجة داخل وحدات العناية المركزة بـ30 مريضاً عن يوم أمس ليصبح المجموع 903 حالات حرجة.فيروس كورونا الجديد فرنسا
فرنسا تسجل 27 حالة وفاة جديدة بكوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-12
سجلت فرنسا 27 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29346 حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.
وأفاد تقرير صدر اليوم عن المديرية العامة للصحة بأن مجموع الوفيات في دور رعاية المسنين والمراكز الصحية الاجتماعية بلغ 10384 حالة وفاة بحسب آخر تحديث.
وأوضحت المديرية في تقريرها استمرار الانخفاض في عدد الحالات الحرجة داخل وحدات العناية المركزة بـ30 مريضاً عن يوم أمس ليصبح المجموع 903 حالات حرجة.
12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
12:33 AM
12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
02:14 AM
ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 29346 شخصاً
سجلت فرنسا 27 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29346 حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.
وأفاد تقرير صدر اليوم عن المديرية العامة للصحة بأن مجموع الوفيات في دور رعاية المسنين والمراكز الصحية الاجتماعية بلغ 10384 حالة وفاة بحسب آخر تحديث.
وأوضحت المديرية في تقريرها استمرار الانخفاض في عدد الحالات الحرجة داخل وحدات العناية المركزة بـ30 مريضاً عن يوم أمس ليصبح المجموع 903 حالات حرجة.
، فرنسا تسجل 27 حالة وفاة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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