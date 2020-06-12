شكرا لمتابعة خبر عن أمطار رعدية ونشاط في الرياح على جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، إنذارًا مبكرًا يفيد بوجود أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة جازان.
وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل الطوال، فرسان؛ فيما تبدأ من الساعة الواحدة والنصف صباحًا إلى السادسة صباحًا.
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