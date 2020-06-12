شكرا لمتابعة خبر عن والد الطفلة التي دهسها «الشيول» بعسير يكشف تفاصيل موجعة:«لم استطع حملها» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

كشف والد الطفلة نورة التي دُهست تحت عجلات "الشيول" تفاصيل مؤلمة عن وفاة ابنته في عسير.

وقال إنه فوجيء بوجود لجنة التعديات تطلب منهم الإخلاء بالحال، وقامت بهدم الحوش الذي كانو يسكنون فيه.

وأضاف: "وبعد أن ركبنا السيارة وتفقدنا الأبناء وجدنا أن نورة لم تكن موجودة”.

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وتابع:" أبلغت الشرطة عن فقد ابنتي، وعدنا للموقع لنجدها تحت عجلات الشيول الذي كان يقوم بالهدم، وسط ذهول جميع الموجودين من اللجنة المعنية المشكلة من الشرطة والمحافظة والبلدية".

واستكمل: "لم أستطع الوصول إليها وهي تحت العجلات خوفاً ألا أتمالك نفسي وأسقط مغشياً عليّ، فقط كنت أنظر إليها من بعيد وأبكي، ومن كانوا معي هم من قاموا بحملها".

واختتم: "نحن راضون بقضاء الله وقدرة وحكومتنا الرشيدة ستأخذ حقنا من المتسبب"، موضحًا أن نوره هي طفلته رقم 11 .

وكان النائب العام سعود المعجب أصدر توجيهه بمباشرة إجراءات التحقيق بشأن ملابسات وفاة الطفلة نورة أثناء تنفيذ إزالة التعديات في محافظة الحرجة جنوب منطقة عسير، والوقوف على ملابسات وتداعيات تلك الواقعة، وإجراء الكشف الطبي على الجثمان من قبل الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.