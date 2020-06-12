شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. العسل والرقية أسباب للشفاء فقط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

قال الشيخ سعد الخثلان إن العسل والرقية أسباب للشفاء فقط، حيث أثيرت تساؤلات عديدة حول دورهما العسل والرقية في الشفاء.

وقال الخثلان خلال حواره عبر قناة الرسالة:" الشفاء من الله عز وجل وهذه كلها مجرد أسباب "، موضحا أن الأدوية والعلاجات ومياه الأمطار والأنهار والرقية الشرعية سبب للشفاء والشافي هو الله ".

وأشار الخثلان:" قد يشفي المريض بدون سبب هذا كلها مجرد أسباب ولذا ينبغي للمريض عندما يتعاطي الدواء أن يكون علي يقين أن الله هو الشافي ".