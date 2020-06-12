شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. العسل والرقية أسباب للشفاء فقط والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):قال الشيخ سعد الخثلان إن العسل والرقية أسباب للشفاء فقط، حيث أثيرت تساؤلات عديدة حول دورهما العسل والرقية في الشفاء.
وقال الخثلان خلال حواره عبر قناة الرسالة:" الشفاء من الله عز وجل وهذه كلها مجرد أسباب "، موضحا أن الأدوية والعلاجات ومياه الأمطار والأنهار والرقية الشرعية سبب للشفاء والشافي هو الله ".
وأشار الخثلان:" قد يشفي المريض بدون سبب هذا كلها مجرد أسباب ولذا ينبغي للمريض عندما يتعاطي الدواء أن يكون علي يقين أن الله هو الشافي ".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. العسل والرقية أسباب للشفاء فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.