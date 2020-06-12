الخثلان يوضح حكم قراءة القصص التي بها صور ذوات الأرواح للأطفال (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أوضح الشيخ سعد الخثلان حكم قراءة القصص التي بها صور ذوات الأرواح للأطفال. أوضح الشيخ سعد الخثلان حكم قراءة القصص التي بها صور ذوات الأرواح للأطفال. وقال الخثلان خلال حواره عبر قناة الرسالة:" مادام أطفال ودون سن البلوغ فالأمر واسع بالنسبة لهم "، موضحا أن الصور بيد الطفلة يعتبر امتهانة ومادام امتهنت زالت حرمتها ". ولفت الخثلان:" بعد البلوغ يجب طمس معالم الوجه "، مبينا :" صور ذوات الأرواح يتحقق فيها علة التصوير ويشمل التمثيل وذوات الأرواح ليست صورة بالمعني الشرعي ".

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