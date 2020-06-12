الشؤون الإسلامية فتح الجوامع قبل الأذان بـ 40 دقيقة في هذه المناطق فقط و لهذا السبب

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قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تقديم فتح الجوامع لإقامه صلاة الجمعة بجميع مناطق المملكة ما عدا مدينتي مكة المكرمة و جدة قبل دخول وقت صلاة الجمعة بأربعين دقيقة اعتبارا من يوم الغد وحتى إشعار آخر تفادياً للتزاحم، ضمن البروتكولات التي أقرتها الجهات ذات الاختصاص.

جاء ذلك في تعميم أصدرته الوزارة اليوم لكافة فروعها بمناطق المملكة باعتماد تقديم فتح الجوامع بأربعين دقيقة بدءًا من يوم غد الجمعة وحتى إشعار آخر، إلحاقاً للتعاميم السابقة التي أقرتها ضمن البروتوكولات المتعلقة بفتح المساجد والجوامع والترتيبات اللازمة لذلك ، في إطار جهودها لحماية المصلين والمحافظة على صحتهم وسلامتهم.

