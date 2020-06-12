شاهد.. مليون و100 ألف كمامة مخالفة في قبضة الفرق الرقابية

تمكّنت الفرق الرقابية؛ بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء في القطيف، من ضبط مليون و100 ألف كمامة مخزّنة دون فواتير، بغرض بيعها بشكل مخالف.

هذا ما أكدته وزارة التجارة، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، فيما بثت فيديو لكمين محكم تم إعداده لضبط تلك المنتجات، والقائمين عليها.

وفي بيان لها، قالت الوزارة: بعد كمين محكم.. الفرق الرقابية بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء في القطيف، تمكّنت من ضبط مليون و100 ألف كمامة، تم تخزينها بطرق غير نظامية ودون فواتير.

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وأكدت الوزارة، أنه تم حجز الكميات، والتأكد من سلامتها لإعادة ضخها في الأسواق، وتسليم المخالفين إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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