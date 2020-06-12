براين هوك: رأيت الأسلحة الإيرانية الموجهة إلى ميليشيا الحوثي عندما زرت السعودية

أكد المبعوث الأمريكي لإيران براين هوك، اليوم الخميس، أن بلاده لا تريد أن ترى نسخة من حزب الله على حدود السعودية، في إشارة إلى جماعة الحوثي الإرهابية.

وقال هوك: رأيت الأسلحة الإيرانية التي تعطى للحوثيين من قبل إيران عندما زرت المملكة.

وأكد في تصريحات لـ(العربية)، أن واشنطن تضغط باتجاه قطع أي تمويل للحوثيين من إيران، قائلًا: استراتيجيتنا تجاه طهران ترتكز على ثلاثة محاور، وهي عقوبات اقتصادية، وعزلة دبلوماسية، وتهديد باستخدام القوة العسكرية الرادعة.

وفي الملف السوري، قال هوك: هدفنا هو إخراج الميليشيات الإيرانية من سوريا، بعد أن أعادت تمركزها، وانتقلت إلى الشمال السوري، مشيرًا إلى تراجع اهتمام روسيا والنظام السوري تجاه تعزيز إيران لسياستها الخارجية في سوريا وعلاقتها مع حزب الله.

وكشف هوك عن أن ثمن إعادة إعمار سوريا هو 400 مليار دولار.. وروسيا لن تدفع هذا الثمن، معقبًا بالقول: الدول المانحة ونحن لن ندفع فلسًا واحدًا في إعادة الأعمار حتى نرى خروجًا كاملًا للميليشيات الإيرانية من سوريا.

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وأكد هوك أن إيران أمدت حزب الله بـ70% من ميزانيته، والسياسة الأمريكية تجاه طهران أضعفت الحزب؛ لدرجة جعلت أمينه العام حسن نصر الله يطلب تبرعات.

وقال: نحن سعداء بنتائج العقوبات التي فرضناها على حزب الله، ونثمن دور ألمانيا بتصنيف الحزب كمنظمة إرهابية.

وتابع: متفائلون لتمديد حظر بيع الأسلحة لإيران، ونعمل مع الحلفاء لتمديده في مجلس الأمن، واصفًا الانتخابات في طهران بالمزيفة، قائلًا: الشعب يستحق انتخابات حقيقية بغض النظر عمن يفوز.

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