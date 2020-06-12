طقس الجمعة.. الفرصة مهيأة لتكوّن سحب رعدية ممطرة على 4 مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غدٍ الجمعة؛ لافتة إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن سحب رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على 4 مناطق.

وفي بيان، عبر موقعها الرسمي، قالت «هيئة الأرصاد»: لا تزال الفرصة مهيأة- بمشية الله- لتكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، وتوقعت الهيئة نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من الساحل الغربي وشمال المملكة، تمتد إلى منطقة الرياض و أجزاء من المنطقة الشرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت «الهيئة»، إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة تتراوح بين 18-42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين.

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وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية شرقية إلى جنوبية شرقية، وبسرعة بين 16-38 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين نصف المتر إلى متر ونصف.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الجمعة:

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