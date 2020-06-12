في برقيتين منفصلتين
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة للرئيس إيفاريست نداييشيمبي، رئيس جمهورية بوروندي المنتخب، في وفاة رئيس بوروندي المنتهية ولايته بيار نكورونزيزا.
وقال الملك سلمان: «تلقينا نبأ وفاة بيار نكورونزيزا، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه».
كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس إيفاريست، في وفاة بيار نكورونزيزا.
وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة بيار نكورونزيزا، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيًّا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».
اقرأ أيضًا:
القيادة تُعزي الرئيس النيجيري في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع شمال بلاده
الملك وولي العهد يهنان الرئيس «دوترتي» بذكرى استقلال الفلبين
كانت هذه تفاصيل خبر الملك وولي العهد يعزيان الرئيس البوروندي في وفاة بيار نكورونزيزا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.