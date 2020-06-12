الملك وولي العهد يعزيان الرئيس البوروندي في وفاة بيار نكورونزيزا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة للرئيس إيفاريست نداييشيمبي، رئيس جمهورية بوروندي المنتخب، في وفاة رئيس بوروندي المنتهية ولايته بيار نكورونزيزا.

وقال الملك سلمان: «تلقينا نبأ وفاة بيار نكورونزيزا، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس إيفاريست، في وفاة بيار نكورونزيزا.

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وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة بيار نكورونزيزا، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيًّا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».

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