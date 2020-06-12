المملكة تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع شمال نيجيريا

أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع شمال نيجيريا، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وجدَّدت الوزارة وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية نيجيريا الاتحادية ضد الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة.

وعبرت وزارة الخارجية، عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب النيجيري الشقيق، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

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