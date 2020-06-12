بلدية البرك تواصل تطهير وتعقيم ساحات المساجد



واصلت بلدية محافظة البرك التابعة لأمانة منطقة عسير تطهير وتعقيم ساحات المساجد والجوامع في المحافظة والمراكز التابعة لها. وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالله الرياعي أن مبادرة تطهير وتعقيم المساجد والجوامع تأتي انطلاقا من حرص الوزارة على سلامة مرتادي بيوت الله، وتعزيزا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة تجاه فيروس كورونا كوفيد 19. وأفاد بأن البلدية بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية تواصل بشكل يومي تكثيف جولات الإصحاح البيئي، من خلال التنظيف والتطهير والتعقيم للمناطق الحيوية بالمحافظة وجميع المراكز التابعة لنطاق خدمات البلدية.

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