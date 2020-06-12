السعودية اليوم / البرازيل تسجل 1.239 حالة وفاة نتيحة فيروس كوفيد-19



ريو دي جانيرو 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واس

سجّلت البرازيل خلال الساعات الـ 24 الماضية 1.239 حالة وفاة نتيجة

وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 40,919 , فيما بلغ عدد الإصابات 802,828.

// انتهى //

01:52ت م

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ريو دي جانيرو 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسسجّلت البرازيل خلال الساعات الـ 24 الماضية 1.239 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 40,919 , فيما بلغ عدد الإصابات 802,828.// انتهى //01:52ت م0293

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