رياضي / وزارة الرياضة تقرر رفع تعليق النشاط الرياضي في المملكة



الرياض 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واس

قررت وزارة

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن قرارها جاء بعد التنسيق مع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات

وأفادت وزارة الرياضة بأنها ستقوم وبالتنسيق مع اللجنة الأولمبية العربية

ووفقاً لذلك، أصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة قراراً بتشكيل لجنة تقوم بالإشراف المباشر على آليات عودة النشاط الرياضي وتقييم الوضع بشكل مستمر بالتنسيق مع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد (COVID – 19) واتخاذ أي إجراءات لازمة في حينها حفاظاً على سلامة كافة الرياضيين.

ورفعت وزارة الرياضة بهذه المناسبة باسم كافة الرياضيين في المملكة الشكر الجزيل للقيادة الرشيدة - حفظها الله - ولكافة القطاعات الحكومية في الدولة التي أثبتت تميزها وفي مقدمتهم العاملين بالقطاعين الأمني والصحي على الجهود الكبيرة المبذولة للتصدي لهذه الجائحة والمحافظة على مقدرات هذا الوطن الغالي وسلامة وصحة المواطن والمقيم، متمنية دوام الصحة والعافية للجميع.

// انتهى //

01:29ت م

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الرياض 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسقررت وزارة الرياضة رفع تعليق النشاط الرياضي في المملكة اعتباراً من يوم الأحد 1441/10/29هـ الموافق 2020/6/21م، بما في ذلك عودة تدريبات الأندية في مختلف الألعاب.وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن قرارها جاء بعد التنسيق مع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد (COVID – 19)، وأنه يتعين على الاتحادات الرياضية تحديد مواعيد العودة للمنافسات من يوم الثلاثاء 1441/12/14هـ الموافق 2020/8/4م مع استمرار تعليق الحضور الجماهيري لهذه المنافسات، والالتزام بكامل الإجراءات الإرشـادية الخاصة بالتدريبات والمنافسات التي ستصدر خلال الأيام القادمة.وأفادت وزارة الرياضة بأنها ستقوم وبالتنسيق مع اللجنة الأولمبية العربية السعودية والاتحادات الرياضية بالوقوف على جميع الإجراءات والتدابير الوقائية وآلية تنفيذها والإشراف عليها حرصاً على سلامة جميع منسوبي القطاعات الرياضية.ووفقاً لذلك، أصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة قراراً بتشكيل لجنة تقوم بالإشراف المباشر على آليات عودة النشاط الرياضي وتقييم الوضع بشكل مستمر بالتنسيق مع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد (COVID – 19) واتخاذ أي إجراءات لازمة في حينها حفاظاً على سلامة كافة الرياضيين.ورفعت وزارة الرياضة بهذه المناسبة باسم كافة الرياضيين في المملكة الشكر الجزيل للقيادة الرشيدة - حفظها الله - ولكافة القطاعات الحكومية في الدولة التي أثبتت تميزها وفي مقدمتهم العاملين بالقطاعين الأمني والصحي على الجهود الكبيرة المبذولة للتصدي لهذه الجائحة والمحافظة على مقدرات هذا الوطن الغالي وسلامة وصحة المواطن والمقيم، متمنية دوام الصحة والعافية للجميع.// انتهى //01:29ت م0291

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