السعودية اليوم / الفرق الرقابية لفرع وزارة التجارة بالجوف تنفذ 150 جولة على المحطات



سكاكا 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واس

قامت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة الجوف بجولات و زيارات تفتيشية على محطات الوقود للتأكد من ضبط الأسعار وتوفر الكميات التي تلبي احتياجات المستهلك.

وأوضح مدير فرع الوزارة بالجوف سامي بن سعود الرويلي أن عدد الزيارات التي قامت بها الفرق يوم أمس 150 جولة ومباشرة 115 بلاغا وتسجيل 9 مخالفات .

وشدد الرويلي على تطبيق النظام الذي يحمي حقوق المستهلكين وتطبيق النظام على كل من يحاول الإخلال بالتعليمات وعدم التقيد بها ، مؤكدا استمرار مثل هذه الجولات بصفة مستمرة .

ودعا مدير عام فرع وزارة التجارة بالجوف الجميع الإبلاغ عن المخالفات طيلة ساعات اليوم من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" أو الاتصال بمركز البلاغات على الرقم 1900 .

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