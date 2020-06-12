السعودية اليوم/ مركز القلب بصحة الجوف يقدم خدماته لأكثر من



1000 مراجع منذ بداية الجائحة

سكاكا 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واس

تمكن مركز القلب بمنطقة الجوف منذ بداية جائحة فيروس COVID19 من خدمة أكثر من 1000 مريض ولله الحمد.

وقالت صحة الحوف: إن المركز تمكن من إجراء ما يزيد عن 300 إجراء طبي منها 3عمليات قلب مفتوح و 180 قسطرة استكشافية ، و 120 قسطرة علاجية وتركيب دعامات وقياس لضغط الشرايين ، و 460 تخطيط للقلب ، و 400 تصوير للقلب عن طريق الصدى ( الإيكو ) للكبار ، و 30 تصويراً للقلب عن طريق الصدى ( الإيكو ) للأطفال.

وبينت أنه تم دعم المركز مؤخرًا من خلال استقطاب مجموعة من الاستشاريين الأكفاء في تخصصات مختلفة في القلب للعمل بالمركز؛ في خطوة تساهم في رفع الأداء بالمركز وتوسيع الإجراءات والتدخلات الطبية فيه.

وأكدت "صحة الجوف" أنها تسعى لتطوير المركز ليكون أحد أفضل المراكز بالمملكة.

وفي نفس السياق أطلق المركز منذ بداية الجائحة مبادرات تحت شعار نخدمك في بيتك من ضمنها مبادرة ” بإمكانك التواصل مع طبيبك ” بخدمة العيادات الاستشارية

وذلك بتخصيص رقم 016256060 تحويلة 1516 وجدولة مواعيد الأطباء بفترتين صباحية ومسائية للرد على استفساراتهم وهم في منازلهم بعد الرجوع لملف المريض وتقديم الاستشارة الطبية وتقديم كافة المساعدة، في مبادرة تهدف لخدمة المستفيدين من المركز، وتسهيلاً لهم للحصول على العلاج دون الحضور للمركز ، وإعادة جدولة مواعيدهم حسب الأولويات ومراعاة الحالات الطارئة.، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي يقدمها المركز ، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية وكذلك رفع مستوى السلامة وتقليل المخاطر .

// انتهى//

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00:16ت م

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