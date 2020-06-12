السعودية اليوم / إنجاز طبي بمجمع الملك فيصل .. استئصال ورم بالمنظار لمريض بإحدى كليتيه



الطائف 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واس

حقق الفريق الطبي بمجمع الملك فيصل الطبي إنجازا طبيا من خلال استئصال ورم لمريض بالعقد الرابع من عمره بإحدى كليتيه عن طريق المنظار، وكان المريض راجع المجمع بسبب التهاب في المعدة، وعند إجراء التشخيص له تبين وجود ورم سرطاني في الكلية اليسرى، حيث لم يكن المريض يشكو من أي أعراض كلوية, وكذلك أجرى الفريق الطبي أشعة مقطعية مع الصبغة للتأكد من وجود ورم في الكلية.

وقام الفريق الطبي على الفور بتجهيز المريض لإجراء عملية استئصال للكلية اليسرى باستخدام المنظار حيث تمت العملية في وقت قياسي ولله الحمد وخرج المريض وهو في تمام الصحة والعافية خلال أيام من المجمع.

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