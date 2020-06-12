السعودية اليوم / إيقاف 7 مهاجرين غير شرعيين بتونس



تونس 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واس

أوقفت عناصر من الأمن التونسي 7 مهاجرين غير شرعيين بمحافظتي المنستير وبن عروس الواقعتين شمال البلاد.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم، أنه تم إيقاف 6 مهاجرين وهم بصدد التحضير للمشاركة في عملية اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه أوروبا، انطلاقًا من شواطئ مدينة البقالطة بمحافظة المنستير. وأضاف البيان أن عناصر أخرى من الأمن بمحافظة بنعروس أوقفت مهاجرًا يعتزم تنظيم عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه ايطاليا انطلاقا من محافظة بنزرت شمال البلاد.

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