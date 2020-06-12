

باريس 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واس

سجلت فرنسا 27 حالة وفاة إضافية بفيروس

وأفاد تقرير صدر اليوم عن المديرية العامة للصحة بأن مجموع الوفَيات في دور رعاية المسنين والمراكز الصحية الاجتماعية بلغ 10384 حالة وفاة بحسب آخر تحديث.

وأوضحت المديرية في تقريرها استمرار الانخفاض في عدد الحالات الحرجة داخل وحدات العناية المركزة بـ 30 مريضاً عن يوم أمس ليصبح المجموع 903 حالات حرجة.

// انتهى //

00:06ت م

0281



باريس 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسسجلت فرنسا 27 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفَيات إلى 29346 حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسيةوأفاد تقرير صدر اليوم عن المديرية العامة للصحة بأن مجموع الوفَيات في دور رعاية المسنين والمراكز الصحية الاجتماعية بلغ 10384 حالة وفاة بحسب آخر تحديث.وأوضحت المديرية في تقريرها استمرار الانخفاض في عدد الحالات الحرجة داخل وحدات العناية المركزة بـ 30 مريضاً عن يوم أمس ليصبح المجموع 903 حالات حرجة.// انتهى //00:06ت م0281

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فرنسا تسجل 27 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.