السعودية اليوم / بلدية الخرج تشرع بتعقيم مباني الجهات الحكومية في مدينة السيح



السيح 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واس

شرعت بلدية الخرج في تطهير وتعقيم مباني عدد من الجهات الحكومية في مدينة السيح، وذلك ضمن

الإجراءات الاحترازية والسبل الوقائية التي تتخذها البلدية مع مختلف الجهات الحكومية للحد من انتشار

وبينت البلدية أنها ستواصل تنفيذ خطتها للحد من جائحة كورونا، حيث جرى تشكيل فرق عمل لمتابعة ذلك، وإعداد خطة كاملة بصفة يومية لتوفير البيئة الآمنة والصحية للمواطنين والمقيمين في المواقع كافة.

// انتهى //

23:34ت م

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السيح 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسشرعت بلدية الخرج في تطهير وتعقيم مباني عدد من الجهات الحكومية في مدينة السيح، وذلك ضمنالإجراءات الاحترازية والسبل الوقائية التي تتخذها البلدية مع مختلف الجهات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، شملت مجمع الدوائر الحكومية في وسط مدينة السيح، ومبنى المحكمة العامة، ومبنى فرع وزارة التجارة بالخرج، ومبنى المركز الصحي في حي الخالدية غربي السيح.وبينت البلدية أنها ستواصل تنفيذ خطتها للحد من جائحة كورونا، حيث جرى تشكيل فرق عمل لمتابعة ذلك، وإعداد خطة كاملة بصفة يومية لتوفير البيئة الآمنة والصحية للمواطنين والمقيمين في المواقع كافة.// انتهى //23:34ت م0273

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