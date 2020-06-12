شكرا لقرائتكم خبر عن لسلامة المصلين.. إضافة 30 مسجداً لأداء صلاة الجمعة بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

أضافت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الطائف 30 مسجدا مساندا بالإضافة إلى العدد الحالي ستؤدى فيها صلاة الجمعة مؤقتاً بمشيئة الله تعالى لتخفيف الزحام على الجوامع ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الوزارة ليصبح العدد الكلي لها170 مسجدا مساندا إضافة إلى الجوامع الرئيسة 280 جامعا ومسجدا.

وأوضحت الإدارة أنه تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الحكومة الرشيدة ـ حفظها الله ـ ، وإنفاذاً لتوجيهات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فقد أضيفت عدد من المساجد لتقام فيها صلاة الجمعة مؤقتا لتخفيف أعداد المصلين على الجوامع حفاظا على صحتهم من انتقال العدوى فيما بينهم لا سمح الله وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة.