الصليب الأحمر اللبناني: ارتفاع عدد المصابين في الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن في طرابلس إلى 41 المزيد

الخليج 365الجمعة 2020/6/12 02:27 ص بتوقيت أبوظبي
أعلن الصليب الأحمر اللبناني، الجمعة، ارتفاع عدد المصابين في الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن في طرابلس إلى 41 شخصا.
أضرم محتجون، مساء الخميس، النار في مدخل مصرف لبنان بمدينة طرابلس شمالي البلاد، ضمن مظاهرات الغضب التي اجتاحت الشارع اللبناني بعد انهيار الليرة أمام الدولار.
وأطلق رجال الأمن، فجر الجمعة، القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين في ساحة رياض الصلح بوسط بيروت.
كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلان (اللبنانية)، عن قطع المتظاهرين للطريق بالإطارات المشتعلة عند تقاطع الصيفي في وسط بيروت.
وعلى وقع الاحتجاجات الشعبية وتصاعد مظاهرات الغضب، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب في بيان، عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء مخصصة لمناقشة انهيار الليرة، صباح الجمعة.
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