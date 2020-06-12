الخليج 365 - وكالاتالجمعة 2020/6/12 02:01 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الرياضة السعودية، الجمعة، رفع تعليق النشاط الرياضي اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 يونيو/حزيران 2020، بما في ذلك عودة تدريبات الأندية في مختلف الألعاب
وذكر الحساب الرسمي لوزارة الرياضة عبر تويتر أنه على الاتحادات الرياضية تحديد مواعيد العودة للمنافسات اعتبارًا من الثلاثاء 4 أغسطس/آب 2020 مع استمرار تعليق الحضور الجماهيري لهذه المنافسات، والالتزام بكامل الإجراءات الإرشادية الخاصة بالتدريبات والمنافسات التي ستصدر خلال الأيام القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تعلن عودة النشاط الرياضي بما في ذلك تدريبات الأندية بمختلف الألعاب اعتبارا من 21 يونيو المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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