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حقوق الإنسان تعلق على وفاة الطفلة نورة : فرق بين من يأوي أسرته والمعتدي على أملاك الدولة
دعت لمراعاة الظروف المحيطة بالمباني التي تُتخذ قرارات بإزالتها
متابعات الخليج 365 - الرياض
أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بيانًا حول وفاة “الطفلة نورة” ضحية الشيول أثناء إزالة تعديات في محافظة الحرجة بمنطقة عسير.
وطالبت جمعية حقوق الإنسان، في بيان لها، لجان إزالة التعديات في المناطق بمراعاة الظروف المحيطة بالمباني التي تُتخذ قرارات بإزالتها.
ودعت الجمعية إلى التفريق بين مَن بنى له مأوى أو منزلًا ليؤوي فيه أسرته، ولا يوجد لديه غيره، وبين متعمد التعدي على الأراضي البيضاء وأملاك الدولة بهدف التكسب والتربح.
كما دعت الجمعية إلى عدم إزالة المباني المبنية لإيواء الأسر إلا بعد توفير السكن البديل؛ لأن الضرر ينبغي ألا يزال بما هو أشد منه.
وقدّمت الجمعية تعازيها لأسرة الطفلة، منوهةً بتوجيهات أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بالتحقيق في أسباب وفاتها، ومحاسبة من يثبت تسببه.
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