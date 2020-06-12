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2020-06-12 إنجاز طبي.. استئصال ورم بالمنظار من كلية مريض بمجمع الملك فيصل متابعات الخليج 365 - واس Advertisements حقق الفريق الطبي بمجمع الملك فيصل الطبي إنجازا طبيا من خلال استئصال ورم لمريض بالعقد الرابع من عمره بإحدى كليتيه عن طريق المنظار، وكان المريض راجع المجمع بسبب التهاب في المعدة، وعند إجراء التشخيص له تبين وجود ورم سرطاني في الكلية اليسرى، حيث لم يكن المريض يشكو من أي أعراض كلوية, وكذلك أجرى الفريق الطبي أشعة مقطعية مع الصبغة للتأكد من وجود ورم في الكلية.

وقام الفريق الطبي على الفور بتجهيز المريض لإجراء عملية استئصال للكلية اليسرى باستخدام المنظار حيث تمت العملية في وقت قياسي ولله الحمد وخرج المريض وهو في تمام الصحة والعافية خلال أيام من المجمع.

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