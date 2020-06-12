محامي خالد الدوسري يكشف عن دليل براءة موكله

2020-06-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المحامي سعود بن قويد، وكيل الطالب المعتقل في الولايات المتحدة خالد الدوسري، عن الوثيقة التي قال إنها دليل براءة موكله بعد ترجمتها إلى اللغة العربية.

وقال ابن قويد، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، إنه بعد القبض على خالد الدوسري من قبل السلطات الأمريكية، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بإرسال المواد الكيميائية التي عُثر عليها في غرفة خالد إلى المعمل الكيميائي من أجل تحليلها.

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وأضاف أن ما في الوثيقة هو بيان بما وُجد في غرفته من مواد بعد تحليلها من قِبل معمل معتمد لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي، حيث أفاد المعمل بأن المواد لم تكن مخلوطة، وأن كمياتها ليست كافية لصناعة مواد متفجرة.

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