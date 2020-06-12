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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الرياضة في تغريدات عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن رفع تعليق النساط الرياضي في المملكة .
وقال الحساب الرسمي: "وزارة الرياضة وبعد التنسيق مع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد (COVID – 19)، تُعلن رفع تعليق النشاط الرياضي في المملكة اعتباراً من يوم الأحد 29 شوال 1441هـ الموافق 21 يونيو 2020، بما في ذلك عودة تدريبات الأندية في مختلف الألعاب.
وتابع: "على الاتحادات الرياضية تحديد مواعيد العودة للمنافسات اعتباراً من يوم الثلاثاء 14 ذي الحجة 1441هـ الموافق 4 أغسطس 2020 مع استمرار تعليق الحضور الجماهيري لهذه المنافسات، والالتزام بكامل الإجراءات الإرشادية الخاصة بالتدريبات والمنافسات التي ستصدر خلال الأيام القادمة".وزارة الرياضة فيروس كورونا الجديد
12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441 12:59 AM
أعلنت وزارة الرياضة في تغريدات عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن رفع تعليق النساط الرياضي في المملكة .
وقال الحساب الرسمي: "وزارة الرياضة وبعد التنسيق مع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد (COVID – 19)، تُعلن رفع تعليق النشاط الرياضي في المملكة اعتباراً من يوم الأحد 29 شوال 1441هـ الموافق 21 يونيو 2020، بما في ذلك عودة تدريبات الأندية في مختلف الألعاب.
وتابع: "على الاتحادات الرياضية تحديد مواعيد العودة للمنافسات اعتباراً من يوم الثلاثاء 14 ذي الحجة 1441هـ الموافق 4 أغسطس 2020 مع استمرار تعليق الحضور الجماهيري لهذه المنافسات، والالتزام بكامل الإجراءات الإرشادية الخاصة بالتدريبات والمنافسات التي ستصدر خلال الأيام القادمة".
، وزارة الرياضة تعلن رفع تعليق النشاط الرياضي بالمملكة من 29 شوال ،
المصدر : الخليج 365
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