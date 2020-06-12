، وزارة الرياضة تعلن رفع تعليق النشاط الرياضي بالمملكة من 29 شوال ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الرياضة في تغريدات عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن رفع تعليق النساط الرياضي في المملكة .

وقال الحساب الرسمي: "وزارة الرياضة وبعد التنسيق مع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد (COVID – 19)، تُعلن رفع تعليق النشاط الرياضي في المملكة اعتباراً من يوم الأحد 29 شوال 1441هـ الموافق 21 يونيو 2020، بما في ذلك عودة تدريبات الأندية في مختلف الألعاب.

‏وتابع: "على الاتحادات الرياضية تحديد مواعيد العودة للمنافسات اعتباراً من يوم الثلاثاء 14 ذي الحجة 1441هـ الموافق 4 أغسطس 2020 مع استمرار تعليق الحضور الجماهيري لهذه المنافسات، والالتزام بكامل الإجراءات الإرشادية الخاصة بالتدريبات والمنافسات التي ستصدر خلال الأيام القادمة".وزارة الرياضة فيروس كورونا الجديد