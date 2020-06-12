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استأصل الفريق الطبي بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف إحدى الكليتين لمريض بالعقد الرابع من عمره عن طريق المنظار.
وفي التفاصيل، كان المريض راجع المجمع بسبب التهاب في المعدة وعند إجراء التشخيص له تبين وجود ورم سرطاني في الكلية اليسرى، حيث لم يكن المريض يشكو من أي أعراض كلوية، وكذلك أجرى الفريق الطبي أشعة مقطعية مع الصبغة للتأكد من وجود ورم في الكلية.
وقام الفريق الطبي على الفور بتجهيز المريض لإجراء عملية استئصال للكلية اليسرى باستخدام المنظار، حيث تمت العملية في وقت قياسي ولله الحمد وتم خروج المريض وهو في تمام الصحة والعافية خلال أيام من المجمع.مجمع الملك فيصل الطبي
فريق طبي ينجح في استئصال كلية بالمنظار لمريض أربعيني بالطائفصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-12
استأصل الفريق الطبي بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف إحدى الكليتين لمريض بالعقد الرابع من عمره عن طريق المنظار.
وفي التفاصيل، كان المريض راجع المجمع بسبب التهاب في المعدة وعند إجراء التشخيص له تبين وجود ورم سرطاني في الكلية اليسرى، حيث لم يكن المريض يشكو من أي أعراض كلوية، وكذلك أجرى الفريق الطبي أشعة مقطعية مع الصبغة للتأكد من وجود ورم في الكلية.
وقام الفريق الطبي على الفور بتجهيز المريض لإجراء عملية استئصال للكلية اليسرى باستخدام المنظار، حيث تمت العملية في وقت قياسي ولله الحمد وتم خروج المريض وهو في تمام الصحة والعافية خلال أيام من المجمع.
12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
12:09 AM
اكتشفوا ورمًا سرطانيًا بها ولم يكن يشكو من أي أعراض
استأصل الفريق الطبي بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف إحدى الكليتين لمريض بالعقد الرابع من عمره عن طريق المنظار.
وفي التفاصيل، كان المريض راجع المجمع بسبب التهاب في المعدة وعند إجراء التشخيص له تبين وجود ورم سرطاني في الكلية اليسرى، حيث لم يكن المريض يشكو من أي أعراض كلوية، وكذلك أجرى الفريق الطبي أشعة مقطعية مع الصبغة للتأكد من وجود ورم في الكلية.
وقام الفريق الطبي على الفور بتجهيز المريض لإجراء عملية استئصال للكلية اليسرى باستخدام المنظار، حيث تمت العملية في وقت قياسي ولله الحمد وتم خروج المريض وهو في تمام الصحة والعافية خلال أيام من المجمع.
، فريق طبي ينجح في استئصال كلية بالمنظار لمريض أربعيني بالطائف ،
المصدر : الخليج 365
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