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تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزيرة خارجية جمهورية كينيا ريتشيل أومامو.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، كما تم بحث عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها تداعيات جائحة كورونا المستجد حول العالم والجهود الدولية المبذولة لاحتوائها.وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان
وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الكيني العلاقات الثنائية وعدداً من الموضوعات الإقليمية والدوليةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-12
تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزيرة خارجية جمهورية كينيا ريتشيل أومامو.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، كما تم بحث عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها تداعيات جائحة كورونا المستجد حول العالم والجهود الدولية المبذولة لاحتوائها.
12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
12:07 AM
بحثا خلال اتصال هاتفي تداعيات كورونا حول العالم والجهود الدولية المبذولة لاحتوائها
تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزيرة خارجية جمهورية كينيا ريتشيل أومامو.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، كما تم بحث عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها تداعيات جائحة كورونا المستجد حول العالم والجهود الدولية المبذولة لاحتوائها.
، وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الكيني العلاقات الثنائية وعدداً من الموضوعات الإقليمية والدولية ،
المصدر : الخليج 365
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