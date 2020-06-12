محمد بن مسعود - الدمام - جددت الوزارة وقوف السعودية ضد الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع شمال نيجيريا، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. وجددت الوزارة وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية نيجيريا الاتحادية ضد الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة. وعبّرت وزارة الخارجية عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب النيجيري الشقيق، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.وزارة الخارجية "الخارجية": المملكة تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع شمال نيجيريا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-11 أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع شمال نيجيريا، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. وجددت الوزارة وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية نيجيريا الاتحادية ضد الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة. وعبّرت وزارة الخارجية عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب النيجيري الشقيق، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل. Advertisements 11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441 11:57 PM جددت الوزارة وقوف السعودية ضد الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة جددت الوزارة وقوف السعودية ضد الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع شمال نيجيريا، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. وجددت الوزارة وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية نيجيريا الاتحادية ضد الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة. وعبّرت وزارة الخارجية عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب النيجيري الشقيق، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل. ، "الخارجية": المملكة تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع شمال نيجيريا ،

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