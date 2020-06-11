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وزارة الدفاع  تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل للخريجين

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تعلن اللجنة المركزية للقبول بوزارة الدفاع عن فتح باب القبول والتسجيل للعام الدراسي (١٤٤٢هـ) للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس للالتحاق في الخدمة العسكرية اعتبارا من يوم الأحد الموافق١٤٤١/١٠/٢٢هـ الساعة ١٠:٠٠ صباحاً وينتهي التسجيل يوم الأحد الموافق١٤٤١/١٠/٢٩ هـ .

ودعت الطلبة الراغبين في الالتحاق بوزارة الدفاع زيارة الموقع الإلكتروني للجنة (بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة (https://afca.mod.gov.sa/) للاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل في البوابة، علماً أن فتح باب القبول والتسجيل للعام ١٤٤٢هـ، لخريجي الثانوية العامة لطلبة الكليات العسكرية سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.

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