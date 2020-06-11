شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل للخريجين والان نبدء بالتفاصيل

تعلن اللجنة المركزية للقبول بوزارة الدفاع عن فتح باب القبول والتسجيل للعام الدراسي (١٤٤٢هـ) للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس للالتحاق في الخدمة العسكرية اعتبارا من يوم الأحد الموافق١٤٤١/١٠/٢٢هـ الساعة ١٠:٠٠ صباحاً وينتهي التسجيل يوم الأحد الموافق١٤٤١/١٠/٢٩ هـ .

ودعت الطلبة الراغبين في الالتحاق بوزارة الدفاع زيارة الموقع الإلكتروني للجنة (بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة (https://afca.mod.gov.sa/) للاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل في البوابة، علماً أن فتح باب القبول والتسجيل للعام ١٤٤٢هـ، لخريجي الثانوية العامة لطلبة الكليات العسكرية سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.