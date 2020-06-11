شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تُعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع شمال نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل
وعبرت وزارة الخارجية عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب النيجيري الشقيق، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.
كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تُعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع شمال نيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.