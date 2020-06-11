شكرا لقرائتكم خبر عن "تطوير مكة" توجه طرق مؤقتا لاستكمال الطريق الدائري والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، بالتنسيق مع إدارة مرور العاصمة المقدسة، أنه سوف يتم توجيه بعض الطرق لاستكمال تنفيذ الأجزاء المتبقية من الطريق الدائري الثاني ابتداء من السبت 21-10-1441 هـ حتى يوم الخميس.
وأشارت الهيئة إلى أن المرحلة الأولى ستشمل تحويل الطريق القادم من حي النزهة شارع حسين عرب والمتجه إلى طريق المدينة المنورة والدائري الثاني، من تقاطع الغزاوي باتجاه الجنوب إلى شارع المنصور، والالتفاف من الدوران الحر المستحدث للعودة مرة أخرى باتجاه تقاطع الغزاوي والالتفاف يمينا قبل التقاطع، وسوف يتم عمل التفاف في إشارة الغزاوي للقادم من حي النزهة لمن يريد العودة للاتجاه المعاكس.
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