فيديو.. ضبط مليون و100 ألف كمامة مُخزنة بطرق غير نظامية بالقطيف

2020-06-11

متابعات الخليج 365 - القطيف

ضبطت وزارة التجارة بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء، أكثر من مليون كمامة مُخزنة بطرق غير نظامية بالقطيف.

وقالت وزارة التجارة، في عبر حسابها في “تويتر”: “بعد كمين محكم.. الفرق الرقابية بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء في القطيف، تتمكن من ضبط مليون و100 ألف كمامة تم تخزينها وبيعها بطرق غير نظامية ومن دون فواتير..”.

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وأضافت وزارة التجارة، أنه تم حجز الكميات والتأكد من سلامتها لإعادة ضخها في الأسواق.

وتسليم المخالفين للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.





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