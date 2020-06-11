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فيديو.. ضبط مليون و100 ألف كمامة مُخزنة بطرق غير نظامية بالقطيف
متابعات الخليج 365 - القطيف
ضبطت وزارة التجارة بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء، أكثر من مليون كمامة مُخزنة بطرق غير نظامية بالقطيف.
وقالت وزارة التجارة، في عبر حسابها في “تويتر”: “بعد كمين محكم.. الفرق الرقابية بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء في القطيف، تتمكن من ضبط مليون و100 ألف كمامة تم تخزينها وبيعها بطرق غير نظامية ومن دون فواتير..”.
وأضافت وزارة التجارة، أنه تم حجز الكميات والتأكد من سلامتها لإعادة ضخها في الأسواق.
وتسليم المخالفين للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
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