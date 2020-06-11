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#وظائف شاغرة لدى بوبا العربية في 3 مدن
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والخبر.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. مسؤول- خدمات مندوب المستشفى (الخبر).
. مسؤول حسابات خدمة العملاء (الرياض).
. مدير- دعم خدمات العلاقات (الرياض).
. مسؤول- مركز الاتصال (جدة).
. مدير- تحليلات الائتمان المؤسسي (جدة).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 يونيو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 أغسطس 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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